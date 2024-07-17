川普获初选对手站台力挺 共和党展现团结气势

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（法新社密尔瓦基16日电） 美国前总统川普今天重返共和党全国代表大会，今晚大会旨在团结全党，川普在党内总统提名初选的主要对手海利、迪尚特等人纷纷登台表示，全力支持川普代表共和党角逐总统大位。

川普（Donald Trump）先前在党内初选的3名对手，即前美国驻联合国大使海利（Nikki Haley）、佛罗里达州州长迪尚特（Ron DeSantis）和商人拉马斯瓦米（Vivek Ramaswamy）在共和党全国代表大会（RNC）的黄金时段登台公开力挺川普。海利还告诉与会代表，「团结的共和党」对拯救国家而言至关重要。

川普13日在宾州造势活动发表演说时遭20岁男子库克斯（Thomas Matthew Crooks）开枪击伤，右耳上半部被子弹划过溅血。川普今天右耳依旧贴着白色绷带现身，在与会代表如雷掌声下，他频频挥手致意，与现场人员握手，还说「非常感谢各位」。

78岁的川普虽然并未发表正式谈话，但轻拍新竞选搭档、俄亥俄州联邦参议员范斯（J.D. Vance）和其他人的背部并与他们聊天，还挥舞拳头，相较于前晚进入会场时情绪激动，他今晚明显放松不少。

今天是共和党展现团结阵线的演练，但当海利在川普注视下登台时，会场欢呼声中夹杂着零星嘘声，显示共和党在未来4个月的选战最后冲刺中，仍得努力凝聚基层团结。

海利在初选期间与川普对立，4个月前甚至才说美国不能在川普带领下「再经历混乱的4年」，但她今天明确表示：「我强力支持川普，就是这样。」

海利说：「相信我，我不总是认同川普总统的观点，但更多时候我们的共识大于分歧。」

川普另一名前挑战者拉马斯瓦米则告诉会场2400名共和党代表：「川普是真正能让这个国家团结起来的总统，不是藉由空口说白话，而是透过实际行动。」