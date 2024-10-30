川普藉反跨性别广告攻击贺锦丽 拉拢未表态选民

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（法新社华盛顿29日电） 美国总统大选倒数计时，共和党总统候选人川普为打击民主党对手贺锦丽，砸钱大举播放反跨性别广告，试图利用煽动对立的策略来争取未表态选民的支持，但专家警告恐适得其反。

川普（Donald Trump）竞选团队与共和党团体已斥资数千万美元，在关键摇摆州以及吸引大量观众的全国职业橄榄球赛中，播放这些煽动性的电视广告。这波广告攻势表明，共和党人期待利用「文化战争」的议题来扭转迄今仍难分胜负的美国选情。维权团体认为，这些广告妖魔化了本就处于弱势的跨性别族群。

在其中一则广告中，一个女性旁白说道：「贺锦丽（Kamala Harris）支持用纳税人的钱，为囚犯进行变性手术…贺锦丽挺『他们』（跨性别及非二元性别者），而总统川普挺你。」

这则广告以川普的声音结尾，表示他「认可这则讯息」。

非营利组织TransLash Media执行长琼斯（Imara Jones）告诉法新社：「最令人震惊的是这些广告宣传的规模与范围，在共和党投入电视广告的资金中占比很大。」

身为非裔跨性别女性的琼斯还说，这些广告主要针对跨性别囚犯的医疗需求，目的是在选民中引发深层恐惧。

然而，据美国媒体报导，川普任内的政府官员也曾为部分囚犯提供多种性别认同治疗。

盖洛普（Gallup）民调公司本月稍早针对登记选民进行一项调查发现，38%的美国人表示候选人在跨性别权利上的立场，对他们「极为重要」或「非常重要」。但这项议题在20多个选民关注的重要议题中排名吊车尾，经济、移民、教育、医疗保健和堕胎等话题更受瞩目。

美国乔治华盛顿大学（George Washington University）政治管理学程主任贝尔特（Todd Belt）告诉法新社，这些反跨性别广告就是「为了激起共和党基本盘的情绪…它对尚未做出决定选民的吸引力非常有限，并容易让人感到冷酷无情」，并称许多美国人已厌倦这种「文化战争戏码」。