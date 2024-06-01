川普被定罪众口喧腾 官司要角「暴风女」不吭声

afp_tickers

5 分钟

（法新社华盛顿31日电） 美国前总统川普因伪造商务纪录以掩盖支付封口费给成人片女星「暴风女丹尼尔斯」，被认定有罪。丹尼尔斯从不怯于公开对抗川普，但自从她成了此案主角后，就再也未发一语。

川普被控伪造商务纪录以隐匿支付封口费给「暴风女丹尼尔斯」（Stormy Daniels），换取她不披露过去与川普的性事，以免影响川普2016年总统大选选情。美国纽约陪审团昨天认定川普涉及34项罪名全数有罪。

川普与丹尼尔斯的关系彷佛一本三流小说的情节：一个是想当总统的风流亿万富翁，一个是声称两人有过露水情缘的色情片女星，然后她被卷入违法阴谋，要她在选举期间三缄其口。

丹尼尔斯本名柯立福（Stephanie Clifford），她在社群媒体上与川普互相辱骂多年后，才突然发现自己握有权力。

她的证词，包括声称2006年与川普一次偶然性事的露骨描述，在这起案件中至关重要，此案必须证明川普担心这段关系若遭外泄会毁了他的选情。

但45岁的丹尼尔斯在作证后不寻常地沉默至今。

她的丈夫布雷德（Barrett Blade）告诉美国有线电视新闻网（CNN）：「她还在消化这件事。」

布雷德还说：「大家也知道，『让美国再次伟大』（MAGA）的所有蠢蛋都在追杀她。」川普常用「让美国再次伟大」作为竞选口号。

在一个严重分裂的美国，这种担忧或许不是空穴来风。

丹尼尔斯的律师布鲁斯特（Clark Brewster）接受美国广播公司新闻网（ABC News）地方频道访问时证实，丹尼尔斯上纽约法院时穿着防弹背心。

他谈及丹尼尔斯感受到的氛围时说：「充满恶意和威胁，所以我认为只是从害怕有人可能会做出什么事的观点来看…真的很恐惧。」

被问到这种恐惧在川普被定罪后是否有增无减时，布鲁斯特说：「这是合乎逻辑的结论。」

布雷德说，虽然情感上受到伤害，丹尼尔斯觉得「多少证明了自己的清白，她说的是实话」。

他说，丹尼尔斯没有企图要在此案中于法庭面对川普，陪审团认定结束令人松了一口气，「她如释重负」。

然而压力还没有结束。

布雷德说：「后续的事给她带来另一种负担…我们每天都要承受。」

丹尼尔斯儿时过着艰困生活，经历了处处挑战的成人片世界，靠着自己奋斗成了事业有成的生意人。

但在近期一部名为「暴风女」（Stormy，暂译）的纪录片中，她揭露自己在社群媒体上展示的强硬、幽默外表下，其实一直遭受川普及其支持者侮辱的伤害。

她在片中说：「2018年那时骂的是『骗子』、『婊子』、『拜金女』之类…最近很不一样，是直接的威胁，像是『我要去你家割破你的喉咙』、『你女儿要被安乐死』。」

相较于丹尼尔斯的沉默，另一名检方证人、川普的前律师柯恩（Michael Cohen）则在作证后急切地上主流媒体讲述他的故事。

柯恩告诉美国广播公司新闻网，他很高兴历尽这些折磨，「我希望大家也记住，我为自己做的事情负责…我全盘接受，某种程度上也为此坐牢」。