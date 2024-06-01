川普被定罪声称审判不公平 斥法官是暴君

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（法新社纽约31日电） 美国前总统川普在涉及伪造商务纪录一案中被定罪，他说审判「非常不公平」，害他成了首位被定为重罪犯的美国前总统，他今天批评法官是「暴君」，还抨击总统拜登和非法移民。

77岁的川普在曼哈顿的川普大楼（Trump Tower）大厅举行记者会，证实要提出上诉。川普预计将在2024年11月总统大选中与拜登再度对决，两人竞争相当激烈。 川普走上讲台后，发表约35分钟的演说，内容充满辱骂、不实指控和缺乏逻辑的陈述，反映出他怒火中烧。他没有接受提问就离开了现场。

川普说，此案承审法官莫城（Juan Merchan）是个「暴君」，还说莫城根本是把证人「钉死在十字架上」。

川普在美国所有主流电视媒体直播的演说中表示：「这人看起来像天使，其实是魔鬼。」

拜登在社群平台X上写道，川普攻击美国司法制度，正「威胁民主」；拜登竞选阵营也发布声明严厉指责川普「搞不清楚状况、绝望、被击垮」，还说「这个人不能当总统」。

川普在演说中经常离题，从批评审判转而抨击拜登和非法移民；他提到，非法移民说着「没人懂的语言」，包含许多恐怖分子，还有「一堆人」从监狱出来。

川普说：「他们从世界各地来到我国，我们的总统和一群法西斯分子懒得去管，他们明明现在就可以行动。他今天就可以阻止，却不去做。他们要毁了我们的国家。」

川普被控伪造商务纪录以隐匿支付封口费给成人片女星「暴风女丹尼尔斯」（Stormy Daniels），换取她不披露过去与川普的性事，以免影响川普2016年总统大选选情。美国纽约陪审团昨天裁定川普涉及34项罪名全数有罪。

川普有可能被判入狱，但更有可能获得缓刑。莫城将于7月11日宣布量刑结果。

虽然这项有罪裁决无法阻止川普继续竞选，仍让已很紧绷的选战更无法预测。

川普竞选阵营在有罪裁决公布后立即发起募款，在网站上张贴川普的照片并写上「我是政治犯！」川普阵营表示，很快就有3480万美元（约新台币11.3亿元）捐款涌入，导致网站瘫痪。

除了这起封口费案之外，川普另有3件更严重的刑事起诉，分别与他涉嫌企图推翻2020年大选结果和卸任后不当处理机密文件有关。但这些案子不太可能在11月大选之前进入审判程序。