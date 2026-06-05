川普要再大兴土木 林肯纪念堂背侧铺设「川普步道」

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（法新社华盛顿4日电） 美国总统川普又有留下个人印记的创举，打算在华府着名地标林肯纪念堂（Lincoln Memorial） 的后侧，铺设一条延伸向波多马克河水岸的步道，并且可能命名为「川普步道」。

川普在白宫椭圆形办公室对媒体首次说到这计画，他表示：「他们想把这条步道命名为川普步道…我自己不确定是否真的要这么做，但那一定非常美丽。」

目前林肯纪念堂附近的倒映池才刚完成修整，已开始注入水。

79岁的川普连续两天向媒体展示一张图表，上面标题写着：「我们的池子比摩天大楼还大」，这张图表将林肯纪念堂的倒映池和3座着名摩天大楼作比较。

法新社报导，川普自去年重返白宫以来，在华府大兴土木，包括整修一连串纪念建筑、拆除白宫东翼要盖宴会厅，另外还计划设立一座超巨型凯旋门。川普甚至将自己的名字冠在几个纪念建筑上头，包括甘乃迪表演艺术中心（Kennedy Center for the Performing Arts）。

凡此种种创举，都不如这次在美国人民崇拜的林肯纪念堂后侧铺设一条「川普步道」，可算是影响深远之最。

川普表示，根据林肯纪念堂1911年最初设计，主要入口是在现今纪念堂的背面，如今纪念堂后侧与波多马克河（Potomac River）之间已横隔着两条公路。

川普说：「我们有办法铺设一条优美的步道，将来民众可走路穿越这两条公路。」

川普多项工程计画屡遭反对阻力，如今他仅剩两年半多时间就要任满， 改建工程已变得紧迫。（编译：纪锦玲）