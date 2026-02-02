川普要大翻修甘乃迪中心 拟暂停表演活动约两年

（法新社华盛顿1日电） 美国总统川普今天宣布，华府的甘乃迪艺术中心将全面整修，从今年7月4日起关闭约两年，也即美国建国250周年纪念日开始。

原名甘乃迪表演艺术中心（John F. Kennedy Center for the Performing Arts），如今已改名为「川普－甘乃迪中心」（Trump-Kennedy Center）。

法新社报导，自川普重返白宫后，便强势接管这座曾经立场中立的表演艺术中心；除了改名为之外，川普还批评其中有些表演节目的意涵太「觉醒」。

川普说：「我已决定让川普━甘乃迪中心展现富丽堂皇的美感，而要成功达到极致水准，最快方式就是暂停表演活动为期约两年。」

兼任董事会主席的川普在自家社群平台Truth Social发文表示，改建工作仍须董事会批准。而目前董事会成员是川普担任主席后钦点的。

川普表示，该中心举办的各种娱乐活动，包括音乐会、歌剧、音乐剧、芭蕾舞剧与互动艺术，都会妨碍施工与整修进度，因此必须暂时全面关闭。

他说：「如果川普━甘乃迪中心能暂时关闭，经过彻底翻新和改建，它无疑地将成为世界同类表演艺术中心最顶尖的。」

川普说：「在未来许多世代，美国人都会为这座崭新美丽的地标感到无比自豪。」

至于川普所称「彻底翻修」究竟范围多大，目前尚不明朗，但他多年来一直说，在1971年启用的甘乃迪中心，现已太老旧，亟需翻新。

从甘乃迪中心董事会改组、川普担任主席以来，已经有多位知名艺术家取消演出节目，包括音乐剧「汉弥尔顿」（Hamilton）、女高音佛莱明（Renee Fleming）及知名作曲家葛拉斯（Philip Glass）等。

自甘乃迪中心启用以来便长年合作的华盛顿国家歌剧院（Washington National Opera），最近也宣布将撤离。

部分人士直指主因是甘乃迪中心改名，连建筑外墙上也冠上川普名字；其他人则提到后勤作业或财务压力等理由。（编译：纪锦玲）