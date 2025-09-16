川普要求北约国家全面停购俄油 欧洲盟邦难遵循

afp_tickers

2 分钟

（法新社布鲁塞尔16日电） 美国总统川普要求盟邦，在他着手制裁俄罗斯前先停止采购俄国石油，还要盟友对中国课徵高关税。但川普的要求似乎不可行，且欧洲联盟（EU）指出他们已对俄国祭出制裁。

同时，有外交官担忧，这可能是川普（Donald Trump）再次拖延对俄罗斯采取强硬立场的手段。

川普上周末在社群媒体「真实社群」（Truth Social）发文表示，如果所有北大西洋公约组织（NATO）国家停止采购俄罗斯石油，他将对俄国实施「重大制裁」。

自俄罗斯2022年全面入侵乌克兰以来，由27国组成的欧盟已禁止大部分俄国石油进口，目前仅匈牙利及斯洛伐克仍在购买俄油。这两国均与俄国和川普维持友好关系。

有外交官表示乐见川普对匈牙利及斯洛伐克施加任何可能压力，认为这有助坚定欧洲的决心。

不过，若川普认真希望所有北约国家停止购买俄油，更大症结点应是非欧盟国家土耳其。土国拒绝加入国际社会行列制裁俄罗斯，甚至采购更多俄油。

此外，川普还在贴文中写道，北约国家应该「对中国徵收50%到100%关税，并在俄乌战争结束后全面撤销」。

欧盟已将部分中国公司和银行列入黑名单，指控它们支持俄罗斯的军事行动，或协助俄方回避欧盟制裁。

但奉行自由贸易的欧盟不喜关税举措。尽管欧盟自己也对中国的贸易行为有所不满，布鲁塞尔无意与中国打起更大规模的贸易战。

自俄乌战争爆发以来，欧盟即将提出第19轮对俄制裁方案。根据相关官员，下轮制裁措施应会锁定更多中国企业，但更广泛打击北京的可能性不高。