川普要求蒲亭签署和平协议 别再对乌克兰开火

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（法新社贝德敏斯特27日电） 美国总统川普昨天在梵蒂冈（Vatican）会见了乌克兰总统泽伦斯基之后，他今天表示，他希望俄罗斯总统蒲亭「停止对乌克兰攻击」，并签署和平协议。

川普昨天到罗马出席教宗方济各（Pope Francis）葬礼，他今天在纽泽西州摩里斯镇（Morristown）机场的停机坪登上空军一号（Air Force One）返回华府前作上述表示。

乌克兰总统办公室新闻单位发布的照片，有川普与泽伦斯基一对一面谈，也有两人外加法国总统马克宏、英国首相施凯尔共4人把臂交谈的画面。

法新社报导，川普在就职前曾夸口能在一天内结束俄乌战争，而他上任后也展开外交作为，想终结这场战争，但努力迄今尚未取得任何成果。

当被问到希望俄国总统蒲亭怎么做时，川普答「我希望他别再（对乌）开火了，坐下来，把协议签一签。」

川普说：「我相信，我们已有了协议的大致架构，我希望他能签署。」

川普在教宗葬礼场边与乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）会面，这是两人自2月在白宫口角以来首次面对面交谈。

双方在圣伯多禄大教堂（St Peter’s Basilica）简短交谈后，川普对于蒲亭是否希望结束这场战争表示怀疑。

川普今天还说，他觉得泽伦斯基准备放弃克里米亚半岛（Crimea）来达成和平协议。克里米亚位于黑海，是俄罗斯2014年兼并的乌克兰土地。

当被问到是否认为泽伦斯基准备要「放弃」克里米亚时，川普答称「哦，我想是的。」（译者：纪锦玲）