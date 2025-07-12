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川普视察德州洪灾 抨击记者质疑当局因应

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（法新社德州克维11日电） 美国总统川普和第一夫人梅兰妮亚（Melania Trump）今天到德州丘陵地区视察暴洪灾情，与第一线救援人员、灾民及地方官员见面，并抨击记者们质疑有关当局因应灾难的行动。

德州丘陵地区（Hill Country）一周前豪雨成灾，河水暴涨泛滥，冲走房屋、夏令营小屋、汽车和人员，至少120人丧生，包括数十名孩童。

川普在视察重灾区克尔郡（Kerr County）后的圆桌会议上说：「这是艰难的情况。我从未见过像这样的事。我碰过很多飓风、龙卷风，但从没遇过像这样的情况。这次真的严重。」

川普抨击记者们质疑有关当局因应灾难的行动，并说他希望将焦点放在支持救难人员和志工上。

川普说：「全国各地的美国人都心碎了。」他坐在一张挂着黑底白字标语的桌旁，标语写着「德州坚强」（Texas Strong）。

他还说：「我身为总统必须来这里。第一夫人也想来。」

他将突然上升的洪水比喻为「太平洋上的巨浪，连世界上最顶尖的冲浪好手都不敢去冲」。

搜救行动迈入第8天，救难团队在成堆瓦砾和泥土中搜寻逾170名失踪者，包括5名参加夏令营的女孩。

由于本周未传出生还者获救的消息，外界担忧死亡人数可能还会上升。

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提问者： Benjamin von Wyl

您愿意无偿为地区或国家提供志愿服务吗？

在瑞士许多人自愿义务承担政治义务，却不能以此为生，这是典型的瑞士政治体系中所谓的民兵制度，您能想象当官不拿工资吗？

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提问者： Benjamin von Wyl

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提问者： Marc Leutenegger

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