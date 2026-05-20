川普觊觎格陵兰 特使到访鼓吹独立

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（法新社格陵兰首府努克20日电） 美国的格陵兰特使蓝德瑞正在格陵兰首府努克访问，他在媒体今天刊登的专访中，鼓动格陵兰的独立梦。格陵兰这座北极岛屿是丹麦的自治领地，受美国总统川普觊觎。

尽管民调显示，多数格陵兰人偏好终有一天能脱离丹麦独立，但由于许多议题尚未解决，尤其是该岛的经济高度依赖丹麦，政府没有立即推动独立的计画。

身兼美国路易斯安那州州长的蓝德瑞（Jeff Landry）则对格陵兰「鞍山周报」（Sermitsiaq）说：「我认为有一些很棒的机会，真的能让格陵兰人从依赖转向独立。」

「我认为，美国总统希望看到这个国家实现经济独立。而且我认为这里有这个可能。」

川普（Donald Trump）多次坚称，出于国安考量，华府必须控制格陵兰。今年1月，川普才撤回夺取该岛的威胁，美国、丹麦、格陵兰已成立工作小组来处理他关切的问题。

蓝德瑞17日抵达努克（Nuuk），但并非受官方邀请访问格陵兰，他的出现在岛上引发争议。

隔天蓝德瑞与格陵兰总理尼尔森（Jens-Frederik Nielsen）会晤，尼尔森形容这是一次「礼貌性访问」，但在主要议题上未取得进展。

格陵兰外交部长艾格德（Mute Egede）也出席会谈，会后他对媒体表示：「我们有我们的红线。」

蓝德瑞在接受鞍山周报专访时则回应道：「我方的线只有一条，那就是红、白、蓝线（美国国旗的颜色）。」

「总统决心确保西半球各国拥有恰当的安全措施与经济机会，来创造并强化与美国的关系。」

「现在的问题是，你们是否希望格陵兰更独立、更自主、让你们的孩子有更多机会、有更好的医疗？」

蓝德瑞并表示，访问结束后将向川普汇报。

格陵兰和丹麦官员多次强调，格陵兰的未来只能由格陵兰自己决定。