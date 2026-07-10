川普解雇美国选举协助委员会剩余成员 期中选举前引关注

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（法新社华盛顿10日电） 美国媒体报导，总统川普9日解雇负责确保选举准确与安全的「美国选举协助委员会」最后2名委员。由于距离11月的期中选举仅下剩数月时间，此举引发关注。

今日美国报（USA Today）报导，跨党派机构「美国选举协助委员会」（Election Assistance Commission，EAC）通常由4名委员组成，其中2名由共和党提名的委员今年稍早已经辞职。此次遭免职的2位委员均由民主党提名，他们于9日收到通知解雇的电子邮件。

美国有线电视新闻网（CNN）报导，其中1名遭解职委员收到白宫官员寄出的电邮，内容写道：「谨代表美国总统川普写信通知您，您已被解除EAC委员职务，即日起生效。」

此举引发多名民主党人士的谴责。亚利桑那州州务卿方特斯（Adrian Fontes）形容此举「不负责任且极其危险」，显示本届政府「仍然执意要为全国选务人员制造混乱」。

维吉尼亚州联邦参议员华纳（Mark Warner）也在社群平台X发文表示，「不论党派的每一个美国人」都应该对这项决定感到忧心。

他说：「在2026年期中选举的前几个月解雇所有剩余委员，这项举措非比寻常，政府必须立即对此做出解释」。

非营利法律和政策研究所「布伦南司法中心」（Brennan Center for Justice）执行长瓦德曼（Michael Waldman）指出，鉴于川普「持续试图干预选举」，这些解职决定「令人深感担忧」。

瓦德曼还说，EAC的两党制架构是经过国会刻意设计，依规定4名委员中不得有超过2人来自同一政党。该组织成立于2002年，负责验证投票设备，并管理数亿美元的联邦选举补助金。

川普过去曾透过行政命令要求EAC在选民登记表格中加入公民身分证明，因而与EAC发生冲突。CNN报导，这项要求大致已遭法院阻挡。

据报导，EAC若要批准任何行动，需取得4名委员中至少3人的同意，但补足现有空缺可能需要数月时间。