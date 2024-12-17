川普誓言要分与俄乌总统商谈 终止俄乌杀戮战场

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（法新社华盛顿16日电） 美国候任总统川普今天表示，他会分别与俄国总统蒲亭及乌克兰总统泽伦斯基谈话，要求两造终止近3年的俄乌「杀戮战场」；然而蒲亭今天称赞俄军正在战场节节胜利。

川普今天在佛州的海湖俱乐部（Mar-a-Lago）寓所举行当选后首度记者会；蒲亭则与俄国国防部及军方高层视讯举行年末会议，称赞俄军在「里程碑之年」的推进。

川普说：「我们会与蒲亭总统谈话、会与泽伦斯基和乌方代表谈话。我们得停止这场战事，这是杀戮战场。」

在与高阶军方将领谈话时，蒲亭语调乐观，声称俄军在整个俄乌前线都取得上风。目前俄军在乌东正以开战第一周以来的最快速度推进。

蒲亭说：「我军已在整个接触线牢牢抓住战略主动。」还说俄军今年已夺得189个聚落，称今年是对乌特别军事行动达标的「里程碑之年」。

俄国国防部长别洛乌索夫（Andrei Belousov）在会议中接在蒲亭之后发表谈话，称俄军今年已夺得4500平方公里乌克兰土地，目前一天平均攻下30平方公里。

法新社分析华盛顿战争研究所（ISW）资料发现，俄军11月的推进速度是2022年3月以来最快；俄国于2022年2月24入侵乌克兰，2022年3月是第一个侵乌完整月份。