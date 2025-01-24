川普警告企业：不在美生产就缴关税

afp_tickers

4 分钟

（法新社瑞士达沃斯23日电） 美国总统川普今天在世界经济论坛（WEF）占尽焦点，即便他根本未亲自到场。他警告企业，不在美国制造产品就得缴关税；世界贸易组织秘书长则呼吁各国保持冷静。

今天论坛上发生的事情如下：

● 川普视讯演说

刚上任的川普在白宫透过视讯向齐聚瑞士达沃斯（Davos）的全球富人权贵发表演说。

他直言不讳地警告企业领袖说：「我要对全球每家企业说的话非常简单。来美国制造你们的产品，我们会给你们世界各国之间最低的税率…但如果你们放弃在美国制造产品的特权，那么很简单，你们就要缴关税。」

● 保持冷静，继续贸易

美国可能实施的严苛关税措施引发各方对未来发展的恐慌，世界贸易组织（WTO）秘书长伊卫拉（Ngozi Okonjo-Iweala）对此似乎不太满意。

她在「辩论关税」小组会议上说：「请大家不要反应过度。我知道我们是来这里讨论关税。我也一直告诉大家：能不能冷静点。我感觉大家过度紧张。」

她还说：「即便被课徵关税，也请保持冷静，不要一觉醒来就在缺乏必要准备工作的情况下自己也课徵关税。」

一般预期，万一川普课徵高额关税，其他国家也会采取报复性关税行动。

● 米雷伊替马斯克辩护

今年世界经济论坛的明星之一是阿根廷总统米雷伊（Javier Milei），他在演说中替本周稍早闹出争议的科技大亨马斯克（Elon Musk）说话。马斯克在川普的就职典礼上做出一个被质疑像是「纳粹礼」的手势而引来批评。

米雷伊说，他「亲爱的朋友马斯克…最近因为一个无害的手势遭到觉醒主义不公平地诋毁，那个手势只代表…他对人民心怀感激」。

● 教宗警告小心AI扯谎

各界或许正在热议人工智慧（AI）及其可能为企业和群众带来的好处，但天主教教宗方济各（Pope Francis）警告：小心谨慎，尤其是关于AI撒的谎。

方济各在世界经济论坛发表的书面演说中表示：「AI生成的内容和人为制造的内容几乎难以区别，令人质疑AI在公共论坛上日益增长的事实危机所造成的效应。」

● AI恐于2027年超越人类

但世界经济论坛上有很多人支持AI，包括新创公司Anthropic执行长阿莫戴（Dario Amodei），他预期AI系统很快会超越人类。

他说：「依我猜测，到了2026年或2027年，AI系统在几乎所有事情上普遍会表现得比几乎所有人类更好。」