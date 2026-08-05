川普警告伊朗开放荷莫兹海峡 否则将遭极沉重打击

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（法新社华盛顿4日电） 美国总统川普表示，重新开放荷莫兹海峡的协议最快有望明天达成，称「今天谈得很顺利」，但他也警告伊朗，一旦谈判破裂将遭受「极沉重的打击」。

荷莫兹海峡（Strait of Hormuz）是全球石油和天然气供应的关键通道，海峡通行问题一直是谈判的症结所在，也让美伊于4月停火后重燃战事。

伊朗已加强对荷莫兹海峡的控制，希望掌控这条海峡并收取通行费，在2月28日美伊战争爆发前，伊朗从未这么做。

川普今天表示，关于重新开放荷莫兹海峡，美伊很可能「明天或后天」就会达成协议，并在加州告诉记者，谈判代表「今天谈得很顺利」。

川普先前接受福斯新闻（Fox News）专访时表示：「这条海峡很快就会开放，否则他们（伊朗）将遭受极为沉重的打击，然后海峡就会开放…唯一的办法，就是杀出一条血路。」

美国财政部长贝森特（Scott Bessent）稍早向财经媒体CNBC表示，美伊有望于明天或后天达成协议。

尽管川普坚持谈判正在进行，伊朗外交部仍否认与华府进行谈判。

美国国务卿卢比欧（Marco Rubio）今天表示，美国正参与阿曼和伊朗之间关于增加荷莫兹海峡通行量的谈判。

美国新闻媒体Axios今天报导，美国、伊朗和阿曼即将达成重新开放荷莫兹海峡的临时协议，华府希望明天宣布这项协议。

Axios引述未具名的区域官员与一名美国官员说法指出，谈判桌上的协议将是一项为期60天的安排，保障荷莫兹海峡的通行安全。