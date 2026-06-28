川普警告若重启战争 伊朗将「不复存在」

分享

3 分钟

（法新社华盛顿27日电） 美国总统川普今天警告，若美国「被迫」重启战争，伊朗将「不复存在」，同时指控德黑兰当局违反停火协议。

法新社报导，川普发表上述言论之前，美军表示，为回应伊朗持续攻击战略要道荷莫兹海峡（Strait of Hormuz）的航运，美军今天再度空袭「多个」伊朗目标，双方报复行动持续升高。

川普在自家社群平台「真实社群」（Truth Social）发文写道：「美国战机刚刚攻击了伊朗的飞弹与无人机储存设施，以及沿岸雷达据点，因为伊朗再次违反停火协议！」

「可能有那么一天，我们再也无法保持克制，将被迫以军事手段完成我们已成功展开的任务。如果真的走到那一步，伊朗伊斯兰共和国将不复存在！」

美国与以色列于2月底对伊朗发动军事行动。如今美伊最新一轮交火，为双方的停火谈判再添紧张。这也凸显全球最重要的石油与大宗商品航道之一荷莫兹海峡仍面临高度风险。

美军中央司令部（CENTCOM）表示，今天的空袭是回应伊朗以无人机攻击巴拿马籍油轮「基库号」（M/T Kiku）；该船当时约载运200万桶原油。

美军指出，本次打击目标包括「监控设施、通讯系统、防空据点、无人机储存设施及布雷能力」。

伊朗媒体报导，南部西里克（Sirik）及葛希姆岛（Qeshm）一带发生多起爆炸。

美军26日也曾发动空袭，并称是为回应伊朗攻击悬挂新加坡国旗的长荣海运货轮「长丽轮」（Ever Lovely）。

伊朗今天表示，已对波斯湾的美军目标展开报复。巴林则称，今天凌晨遭到数架伊朗无人机攻击，并指控德黑兰「破坏和平努力」。

伊朗伊斯兰革命卫队（Islamic Revolutionary Guard Corps）警告：「若侵略行动再次发生，我们的回应将更为广泛。」

另一方面，以色列今天持续空袭黎巴嫩。真主党（Hezbollah）领袖卡西姆（Naim Qassem）拒绝接受终结以黎冲突的协议，这也让原就脆弱的美伊和平进程再添变数。