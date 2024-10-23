川普讽联准会主席爽缺 欧洲央行总裁邀访

afp_tickers

2 分钟

（法新社华盛顿22日电） 美国共和党总统候选人川普日前讽刺美国央行联准会主席是「爽缺」，欧洲中央银行（ECB）总裁拉加德今天表示，川普应到德国法兰克福（Frankfurt）访问ECB总部。

金融界领袖齐聚华府，参加国际货币基金（IMF）和世界银行（World Bank）主办的年度会议。拉加德（Christine Lagarde）在彭博（Bloomberg）华府办公室举行的活动中说：「他（川普）应该来拜访我们。」

她说：「这里有成千上万努力工作的人，包括经济学家、法学家、电脑科学家，我可以保证，他们每天都非常努力工作，不只是一个月一次。」

拉加德是在回应川普本月稍早的评论，当时川普讽刺地表示，担任美国央行联邦准备理事会（Fed）主席是「政府中最好的差事」，「每个月到办公室一次…抛个硬币，每个人谈到你都把你当成神一样」。

川普多次批评联准会主席鲍尔（Jerome Powell）的货币政策选择。鲍尔是川普昔日担任总统时提名任命。

拉加德今天表示，欧洲央行致力维护欧元稳定。

她说：「我们保护欧元，为欧元而战，就像联准会保护美元，为美元而战。我不想为鲍尔说话，但我相信他就是这样看待自身的工作。」（译者：卢映孜/核稿：陈政一）