川普访北京接受美媒专访 支持中国留学生赴美

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（法新社北京15日电） 美国总统川普访问北京期间说，他希望中国学生赴美就读，坦言他和部分右派基本盘意见不同。

近年在美国的中国学生人数下降，原因包括外界认为川普治下的美国对中国抱持敌意，以及中国国内经济限制与本土大学崛起等因素。

川普昨天晚间接受福斯新闻（Fox News）主持人尚汉尼提（Sean Hannity）专访时表示：「告诉一个国家我们不希望你们的人来我们学校，这是一件非常侮辱人的事。」

川普表示，如果中国学生不再赴美，美国排名较后的大学将受到最严重冲击。

他说：「他们很快就会在中国到处兴建大学。」中国大学正日益获得全球认可，尤其在科学和技术领域。

川普过去以针对非白人移民的强硬言论在政坛崛起，多年来屡次抨击中国，指控中国透过不正当手段壮大经济实力。

保守派主持人尚汉尼提问到中国学生是否涉及恶意活动时，川普说：「坦白说，你知道的，他们对我们做一些事，我们也对他们做一些事。」

他谈到支持中国留学生的立场时表示：「不是每个人都同意我的看法，这听起来也不像是非常保守的立场。」

他说：「我自认更偏向常识派，胜于保守派。」

川普去年也表示希望提升中国留学生人数，不过美国国务卿卢比欧（Marco Rubio）曾表示将大力撤销中国学生签证，包括与中共有关联者或在关键领域就读者。

川普政府也采取其他令留学生却步的举措，包括暂时停发签证及加强审查申请人社群媒体动态。