川普证实美国出手支撑日圆 称展现美日友谊有助经济

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（法新社华盛顿2日电） 美国总统川普今天证实，美国已出手干预支撑日圆，并形容此举是展现「友谊的讯号」，将为美国与全球经济带来财务上的好处。

英国「金融时报」（Financial Times）7月31日报导，美国财政部与日本联手干预支撑日圆，为近30年来首见。

在空军一号（Air Force One）上被问到美国为什么采取行动支撑日圆时，川普说：「因为我们跟日本的关系很好。」

川普强调，此举将为美国带来「财务上的好处」，而且「对全球经济也有利」，但「最重要的是，这是一种展现友谊的讯号」。

川普说：「我们非常强大－在财政上非常、非常强。如你所知，他们的日圆正在走弱，他们想要一点帮助。我们总是会力挺日本。日本一直对我们非常好，当然，除了珍珠港事件之外。」

金融时报引述知情人士说法报导，纽约联邦准备银行7月31日采取罕见行动，代表美国财政部卖出欧元以买进日圆。

在美国出手干预前，日圆上月一度贬至163.24日圆兑1美元，创下自1986年以来最低水准。受到美国利率升高、油价攀升以及资金持续外流影响，日圆持续承受贬值压力。

华府是在日圆上周大幅反弹之际出手干预，引发外界臆测日本有关当局也进场干预汇市。

金融时报引述分析师说法估计，日本这次干预金额可能达8.45兆日圆。日本经济新闻（Nikkei）则推估干预金额介于6兆到7兆日圆之间。

金融时报报导，此举将是自1998年以来，美日首度联手支撑日圆。