川普诬指春日市移民吃宠物 近日将造访当地

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（法新社联合谷19日电） 美国共和党总统候选人川普日前竞选时，诬指俄亥俄州春田市（Springfield）的移民会吃宠物，引起各界喧然大波。

他今天在纽约一场喧闹的造势集会上表示，近日将造访春日市这座深受种族紧张局势困扰的小镇。

川普告诉支持者说，接下来的两周内，「我要去春田市，要去奥罗拉（Auror）」。川普指的是科罗拉多州丹佛（Denver）郊区的奥罗拉，他多次声称当地委内瑞拉帮派以暴力占领了一栋公寓大楼。

川普说，「你们可能再也见不到我了，但这没关系」，人群大笑起来。

川普是在纽约长岛（Long Island）的活动宣布了上述讯息。

川普在演讲中无情地攻击非法移民，称他们为「动物」、恐怖分子、罪犯和帮派成员，正在摧毁美国人的生活方式。

这种强硬的反移民言论已成为他对抗贺锦丽（Kamala Harris）的竞选主轴。川普试图将这位民主党籍的副总统描绘成对移民态度软弱，还称数百万人在贺锦丽监督下非法进入美国，贺锦丽要为此负起责任。

川普在体育场的演讲中四处开炮，对移民发表多条毫无根据的评论，其中之一就是「有大量恐怖分子进入我们的国家」。他说：「我们将带走那些暴力分子，并将他们送回自己的国家，如果他们回来，将会付出惨痛代价。」

贺锦丽在国会西裔党团协会（Congressional Hispanic Caucus Institute）发言时表示，作为总统，她将努力「确保我们的边境安全」，同时透过政府计画保护年轻的无证移民。