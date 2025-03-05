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川普课徵关税 加拿大祭出反制措施回敬

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（法新社渥太华4日电） 加拿大今天报复美国总统川普开徵「全面性」关税 ，直指华府这一步对加国构成生存威胁，有必要立即回应。

以下为加拿大报复措施：

● 报复性关税

川普关税大刀下，加拿大输美商品一律被开徵25%关税，唯一例外是能源商品，关税为10%。

加拿大不甘示弱，对价值300亿加元（约208亿美元）的美国进口商品开徵25%关税。

加拿大总理杜鲁道（Justin Trudeau）表示，21天后还将对额外1250亿加元的美国商品徵收25%关税。

即将卸下总理职务的杜鲁道表示，报复性关税会持续执行，直到美方撤销对加拿大的关税为止。

● 加国联邦政府对美开铡商品清单

渥太华当局公布了数十项被徵关税的美国商品清单，品项包括肉类、家禽、乳制品和农产品，以及多种其他食品。清单也包含家用电器、服饰和化妆品等。

加拿大联邦政府先前解释说，他们最初锁定的是各项加国消费者可以用国货替代的商品，并避免对直接影响加国产业的商品开徵关税。

● 省级政府瞄准美国酒类商品

加拿大各地省政府也另行宣布自己一套的报复措施，其中有几项是禁止销售美国酒类产品。

在加国最大的一省安大略（Ontario），首长福特（Doug Ford）表示，省内商店的美国酒类商品年销售额直逼10亿加元（约6.88亿美元），因此禁止销售美国酒类商品「对美方生产商来说，会是巨大打击」。

魁北克省（Quebec）和曼尼托巴省（Manitoba）宣布类似措施；卑诗省（British Columbia）表示，省内酒类经销商将「停止自投票支持川普共和党的『红州』，购进美国酒类」。

福特同时宣布，安大略省提供给美国多州共150万个家庭的电力，将徵收25%附加费。

他表示，若是川普不撤销关税，他将切断供电，并撕毁与马斯克（Elon Musk）价值1亿加元的「星链」（Starlink）网路服务合约。

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