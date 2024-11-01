川普谈保护女性 贺锦丽批冒犯

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（法新社凤凰城31日电） 美国民主党总统候选人贺锦丽今天抨击共和党对手川普有关保护女性的言论「冒犯所有人」，并让堕胎权再度成为焦点；川普则在选前最后阶段又说出更多辱骂的话诽谤移民。

法新社报导，美国11月5日大选投票日倒数5天，贺锦丽（Kamala Harris）与川普（Donald Trump）选情激烈，两人今天都前往美国西部战场州聚焦移民议题，希望争取拉丁美洲裔选民支持。

川普到新墨西哥州、内华达州及亚利桑那州造势。贺锦丽也访问亚利桑那州和内华达州。

川普昨天在集会上表示，「无论女性喜欢与否」，他都要「保护」美国女性。贺锦丽今天针对川普这番话批评他「冒犯所有人」。

贺锦丽告诉媒体，川普「并未优先考虑到女性有对自己的生命和身体做决定的自由和智慧」。

自美国保守派大法官占多数的联邦最高法院2022年推翻堕胎权的宪法保障以来，女性生育权一直是民主党主打的议题之一，也是川普阵营的弱点。

今年的选举民调显示，性别上差别很大，女性选民倾向贺锦丽，而川普则获得了更多男性选民的支持，因此堕胎权可能在选举结果中发挥决定性作用。

此外，川普今天在新墨西哥州向支持群众演说时，描绘移民横行的黑暗景象，称移民「正在美国各地发动暴力杀戮狂潮」。（译者：纪锦玲）