川普质疑气候变迁 联合国专家强调人类引发暖化

（法新社法国圣丹尼5日电） 美国总统川普及其他怀疑论者声称气候变迁是骗局之际，联合国政府间气候变迁问题小组主席斯基说，该组织必须以「非常明确」的方式告诉全球，人类正在导致地球暖化。

苏格兰籍教授斯基（Jim Skea）目前担任政府间气候变迁问题小组（IPCC）主席。IPCC本周在巴黎近郊的大楼举行为期5天的会议，正式启动下一份联合国主要气候评估报告的起草工作。

这场超过600名来自世界各地科学家参与的会议将于今天结束，并揭开一系列流程序幕，最终将于2028年或2029年发布庞大的评估报告。

IPCC成立于1988年，负责评估全球气候相关研究，每隔5到7年发布综合性报告，供政策制定者参考并引导气候协商。

斯基说，如果希望全球平均升温控制在摄氏1.5度内，所需采取的步骤非常明确。各国必须大幅减少土地利用和能源方面的排放，同时也要开始思考如何大规模从大气中移除二氧化碳。

他也说，IPCC必须持续以非常明确的方式传达科学内容。IPCC上一次报告的结论很简单明了：人类导致全球目前所见的气候变迁，这点毫无疑问。IPCC必须持续强调这个讯息，并从多种不同途径、不同证据来佐证。