川普贺锦丽若选举人票打平 交由新国会决定结果

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（法新社华盛顿4日电） 美国总统大选将于明天开始投票，如果民主党候选人贺锦丽（Kamala Harris）与共和党候选人川普都未获得当选所需的多数选举人票，到底会发生什么事？

这种状况虽然不太可能发生，机率却不是零，这让已在选前坐立难安的美国人更加焦虑。

● 平手局面并非不可能

在美国选举制度下，决定谁能担任下一任总统的不是全国普选票，而是538名成员组成的「选举人团」（Electoral College），每一州的「选举人」数量与在国会的代表人数相同。

除了内布拉斯加州和缅因州，每一州都会将所有选举人票投给在州内普选中领先的候选人。

如果贺锦丽与川普都未能获得过半数所需的270张选举人票，依据美国宪法，国会将发挥决定性作用。

具体而言，新当选的联邦众议员将于明年1月选出总统，联邦参议院则将决定下一任副总统。 在数种情况下，有可能出现贺锦丽与川普各得269张选举人票的僵局。

举例来说，如果贺锦丽拿下威斯康辛州、密西根州和宾夕法尼亚州，而川普赢得乔治亚州、亚利桑那州、内华达州和北卡罗来纳州，加上内布拉斯加州的一个左倾选区，就有可能出现上述状况。

● 由国会解决僵局

这种平手局面将迫使国会举行「权变选举」（contingent election），这在现代美国史上从未发生。

国会上一次因为平手局面而被迫选出总统是在1800年大选，当时由杰佛森（Thomas Jefferson）击败时任总统亚当斯（John Adams）。

当时众议院极为分歧，众议员们好不容易才在第36次投票中选出杰佛森。

这次极度混乱的过程导致宪法第12修正案于4年后通过，多少厘清了选举程序。

而这次大选，万一众议院真有必要进行这类投票，将于2025年1月6日举行。

● 投票程序如何进行？

美国国会研究处（CRS）表示：「每一州，无论人口多寡，都可在权变选举中投下一票选出总统。」

换句话说，倾向共和党的怀俄明州仅有50万人口，影响力却与倾向民主党、拥有3900万人口的加州一样大。

美国首都华盛顿虽有3张选举人票，却不能在权变选举中投票，因为它不是一个州。

根据国会研究处报告，有两名以上代表的州，将须内部表决以决定要支持谁。

候选人须赢得50州中的多数，即26票。目前这可能对共和党较有利。

规范此一程序的具体规则可能须经众议院通过，而这可能会导致剧烈分歧和长期宪政危机。

不难想像，在一场难分轩轾的竞选过程结束后，这项程序将让已很焦虑的美国选民更加担忧，其中许多人深信这场选举已充斥种种违规行为。