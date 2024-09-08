川普贺锦丽辩论将登场 可能成决定大选胜负关键

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（法新社华盛顿8日电） 美国民主党籍副总统贺锦丽、共和党籍前总统川普将于本月10日在费城进行总统大选辩论，选民终于能看到两人正面交锋，这对他们而言也都是一场关键考验。

59岁的民主党总统候选人贺锦丽（Kamala Harris）正在宾州匹兹堡进行为期5天特训为辩论做准备，同时外界预期她的78岁共和党对手川普（Donald Trump）会选择积极进攻。

美国罗格斯大学（Rutgers University）传播与资讯学院学者克里斯蒂（Erin Christie）告诉法新，这是两名非常不同的候选人，且他们之前不曾亲自会面。所以这场辩论将激发选民思考，甚至可能成为大选胜负因素。

美国总统大选辩论通常会对民调有多少影响，尽管各方观点不一，辩论有时无疑能投下政治震撼弹。

毕竟约两个月前，美国现任总统拜登（Joe Biden）才因他灾难性的辩论表现而被迫放弃争取连任。

虽然没有多少人预期，川普及贺锦丽10日会面将再发生如此戏剧性事态，在11月5日大选最后冲刺阶段，总统选举辩论仍有可能成为决定性时刻。

此外，在两极分化的美国，尽管两人具有差异，他们倒是拥有共同目标，那就是触及尚未决定把票投给谁的选民。

内华达大学拉斯维加斯分校（University of Nevada, Las Vegas）政治学教授吉尔（Rebecca Gill）指出，贺锦丽仍须对抗「愤怒黑人女性」的性别与种族歧视刻板印象。

贺锦丽也将面临把政策说得更清楚的压力，不过外界预期其竞选阵营会继续采取「不造成伤害」（do no harm）策略，她自取代拜登参选以来只接受过一场电视专访。

川普的挑战则在于决定选民希望看到多少川普本色。他愤怒又漫无边际的风格能激起自己右翼基本盘的热情，但这样的作法将如何与贺锦丽竞争，还有待观察。