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川普赦免「丝路」毒枭 兑现竞选支票

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（法新社华盛顿21日电） 美国总统川普今天表示，他已赦免贩毒网站「丝路」（Silk Road）创办人伍布瑞希特（Ross Ulbricht）。

2015年，伍布瑞希特因策划这个「暗网」平台而被判处终身监禁。该平台向世界各地客户出售价值约2亿美元的毒品。

伍布瑞希特化名「可怕的海盗罗伯兹」（Dread Pirate Roberts）经营「丝路」，因毒品买卖和犯罪活动被判处两项无期徒刑。他另被控犯下5起谋杀案。

川普去年竞选期间，在自由党全国代表大会（Libertarian National Convention）发表演说时，为取得这个边缘政党的支持，曾允诺当选后会释放伍布瑞希特。

川普今天表示：「我刚刚打了电话给伍布瑞希特的母亲，让她知道，为了对她和大力支持我的自由意志运动致敬，我很高兴刚刚签署了对她儿子的全面、无条件赦免。」

伍布瑞希特一案已成自由主义者圈内大事，支持者谴责这项判决是政府越权行为，违反自由市场原则。

川普今天表示：「那些致力给他定罪的人渣，正是参与把政府武器化来对付我的那些疯子。」

川普一再声称，联邦和州对他提出的刑事指控是出于政治动机。（译者：郑诗韵/核稿：陈政一）

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