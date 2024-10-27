川普赴民主党大本营纽约造势 贺锦丽往宾州拉票

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（法新社纽约27日电） 距离美国大选投票日仅剩下不到10天，共和党总统候选人川普今天在纽约市着名体育馆举行造势活动；他的民主党对手贺锦丽则赴摇摆州宾州费城扫街，进行最后催票。

前总统川普（Donald Trump）阵营在可容纳近2万名观众的麦迪逊花园广场（Madison Square Garden）举行造势大会，预计吸引媒体大篇幅报导。纽约市很大程度上仍是民主党票仓。

包含亿万富豪马斯克（Elon Musk）等支持者都将出席今天举行的这场集会。

本届大选是美国历来最两极分化和充满悬念的选战之一。民调显示，11月5日投票前双方可谓势均力敌。

在兵家必争之地宾夕法尼亚州（Pennsylvania）最大城费城（Philadelphia），60岁的贺锦丽（Kamala Harris）安排了一整天的竞选行程，包括拜访非裔教会、理发院，以及波多黎各餐厅等。

贺锦丽竞选团队的1名高阶幕僚说，自现任总统拜登（Joe Biden）7月宣布退选并支持贺锦丽出战以来，今天是她第14度造访宾州。

川普在2016年总统大选中意外拿下过去倾向支持民主党的密西根州（Michigan）、威斯康辛州及宾州；拜登随即在2020年大选夺回这3州。

川普希望再度全部或部份收复这3大摇摆州，并拿下美国南方所谓的「阳光带」（Sun Belt）摇摆州，以利他重返白宫。