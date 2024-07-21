川普躲过暗杀后首造势：我为民主挨子弹

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（法新社美国大急流城20日电） 美国前总统川普今天展开自从遭到暗杀未遂以来的首场造势活动时，驳斥有关他是民主威胁的疑虑，以得意口吻告诉欢欣鼓舞的群众说，「上周我为民主挨子弹」。

川普在摇摆州密西根州对数以千计热情支持者演说时，驳斥有关他与「2025年计画」（Project 2025）有关说：「我绝不是极端主义者。」这是亲近川普人士所提出、立场激进的影子宣言，被敌对阵营描绘成为具威权主义色彩的右翼愿望清单。

与此同时，确诊感染COVID-19（2019冠状病毒疾病）的总统拜登于居家隔离同时，仍得力抗民主党内要求他退选的压力。

川普拿这件事嘲讽民主党，对超过1万2000名支持说：「他们想不出来谁才是他们的候选人…这家伙得到选票，现在他们又要拿走，这就是民主。」

这位共和党总统候选人右耳看起来包上新的、更小片的肉色绷带。尽管又回到典型、漫无边际的「川式」说话风格，由于这是他躲过暗杀一周之后首度登台，使得这场造势活动格外引人注目。

尽管几乎看不出执法部门有增加部署的迹象，特勤局（Secret Service）因上周川普宾州造势活动遇刺而蒙受质疑后，据报今天在密西根州大急流城（Grand Rapids）温安洛体育馆（Van Andel Arena）的这场造势维安戒备森严。