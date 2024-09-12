川普辩论批能源政策 德国反击趁机狠酸不吃宠物

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（法新社柏林11日电） 美国共和党总统候选人川普昨天在辩论上批评德国的能源网路，德国外交部今天在社群媒体X发文反击，还顺带嘲笑他胡扯移民吃了美国民众饲养的猫狗的说法。

共和党候选人川普（Donald Trump）昨天与他的民主党对手贺锦丽（Kamala Harris）在宾州费城进行备受关注的电视辩论会，他在辩论尾声攻击贺锦丽拒绝以水力压裂法开采页岩油与使用化石燃料。

川普说：「德国试着这么做，但一年内他们又走回头路，兴建一般的能源发电厂。」

德国外交部今天在社群媒体X发文回应称：「无论喜不喜欢：德国的能源系统全面运作，有超过50%是再生能源。」

德国外交部在英文帐号的贴文提醒川普，「我们正在关闭而非建造煤炭与核电厂」，还说德国致力于「最晚于2038年前（将燃煤）排除在电网外」。

德国政府先前因暂时重新启用燃煤发电厂并增加液化天然气进口量，藉此因应俄罗斯2022年全面入侵乌克兰后所削减的能源供应，然而此举却招致抗议气候变迁的环保人士批评。

自那之后，柏林当局已设法减少化石燃料的用量。今年上半年，再生能源占德国总发电量61%，煤炭仅占23%。

德国政府发言人今天在记者会上说，「我们有注意到（川普的言论），感到有些惊讶」，又说「我不知道这位总统候选人这么说是什么意思」。

另外，针对辩论期间，川普毫无根据地声称俄亥俄州春田市（Springfield）的海地移民把居民饲养的宠物偷来当食物吃，对此，德国外交部今天也趁机狠酸一番，在X发文澄清：「还有：我们也不吃猫狗。」

川普的竞选搭档范斯（J.D. Vance）与共和党国会议员、官员和网红们都一再提到这个谣言，来丑化移民。

春田市警方已出面辟谣，发表声明说：「目前并未接获可靠通报，也没有民众确切声称有宠物遭移民社区内人士伤害或虐待。」