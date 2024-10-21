川普造势出口成脏 贺锦丽：羞辱总统办公室

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（法新社华盛顿20日电） 美国民主党总统候选人贺锦丽（Kamala Harris）今天表示，竞争对手川普出口成「脏」，是「贬低」总统办公室的举动。

鉴于共和党总统候选人川普前一天开口侮辱贺锦丽，贺锦丽接受微软国家广播公司（MSNBC）采访时表示，川普的言论是对总统办公室的侮辱，有损美国在国际上的道德权威。

贺锦丽回应有关这些言论的问题时说：「我的对手、一位美国前总统的言行，真的是贬低了总统办公室。」

川普昨天在关键摇摆州宾州造势时，以S开头的脏话骂贺锦丽是「烂副总统」，这番言论引起支持者欢呼。

距离11月5日投票日仅剩两周多的时间下，多项民调显示贺锦丽和川普在总统大选中势均力敌，且在影响选举走向的关键摇摆州中，两人声势同样不分轩轾。

川普愈来愈常在造势活动以粗俗甚至让人摸不着头绪的言语，脱稿演出。

贺锦丽告诉MSNBC，不该让这位前总统再次领导国家。她说，川普言论有损美国在民主和法治等议题上发言的权威。

78岁的川普造势的特点是使用激烈言辞，且说的常常与实情有出入，尤其是在移民这一关键选举议题上。他将无证移民比作动物，威胁要对他眼中的敌人发动报复行动，对俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）等独裁者赞不绝口，并将美国描述为一个只有他才能修复的破败国家。