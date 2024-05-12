川普造势惹议 称赞电影「沉默的羔羊」食人魔角色伟大

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（法新社纽泽西天然林11日电） 美国前总统川普今天在纽泽西州造势活动朗诵一首1963年灵魂乐，表达他的反移民立场，并戏称电影「沉默的羔羊」虚构食人魔角色「伟大」，令台下正经民众不以为然。

川普（Donald Trump）在纽泽西州天然林（Wildwood）一处海滩举行的造势活动上，对着数以千计民众发表90多分钟的长篇大论演说，部分民众对他的谈话内容无言以对。

他朗诵美国歌手小奥斯卡．布朗（Oscar Brown Jr.）于1963年创作的灵魂乐「这条蛇」（The Snake），并以此歌曲比喻说「非法移民和我们正在做的事有多愚蠢」。

川普说：「我们正让他国人民进入我们国家，我们只会惹上麻烦。」

川普向台下民众朗诵这首歌的歌词说，「一名善心妇人见到一条可怜、快被冻僵的蛇」，「那条蛇非但没有道谢，还狠狠咬了妇人一口」。

此前，川普曾多次援引这首歌强调他的反移民立场，此举据说引起小奥斯卡．布朗家族反对。

川普将代表共和党，于11月大选再度对决民主党籍总统拜登（Joe Biden），此时川普在美国移民危机问题方面使用的措辞益发激烈。

但在这场造势中，有些民众看起来满脸疑惑。在大萤幕中，川普背后一名男子打了哈欠，甚至另有一小群民众往造势活动出口走去。

川普还在造势活动中引述1991年惊悚电影「沉默的羔羊」（The Silence of the Lambs）表示，剧中连环杀手食人魔汉尼拔．莱克特（Hannibal Lecter）是个「了不起的人」。

川普提及剧中食人场景，戏称「他（汉尼拔．莱克特）经常与朋友共进晚餐」，并称「有些人被释放到我们的国家，我们不想要这些人留在我国」。

美国媒体「野兽日报」（Daily Beast）指出，川普藉此将无证移民比喻成食人者，称这些人正在摧毁美国。