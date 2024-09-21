川普造势枪击事件 美国特勤局承认过于自满

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（法新社华盛顿20日电） 美国特勤局（U.S. Secret Service）今天详述前总统川普造势遭枪击事件的诸多原因，坦承部分干员过于自满。

20岁的枪手库克斯（Thomas Matthew Crooks）7月在宾夕法尼亚州自附近屋顶向发表演说的川普开枪，川普的右耳被子弹擦伤，库克斯则被特勤人员击毙。

特勤局代理局长罗威（Ronald Rowe）在记者会上表示，检讨后「发现事先规划及执行方面的缺陷」。

他说：「虽然先遣小组的一些成员非常勤奋，但其他人却过于自满，以致违反安全准则。」

罗威指出的缺失包括与当地执法部门沟通不良、「过度依赖」行动装置导致资讯孤立，以及知道有视线问题，「却未适当缓解」。

罗威说：「当地时间晚上6时10分左右，特勤局安全室透过电话通报反狙击手因应人员，AGR建物的屋顶上有人…这则重要讯息未在特勤局的无线电网络上转达。」

两名参加宾州巴特勒（Butler）造势活动的人因枪击受伤，50岁的义勇消防员康沛拉托尔（Corey Comperatore）因此死亡。

原特勤局局长奇铎（Kimberly Cheatle）在此事件发生后辞职，数名特勤人员也被要求休假。

罗威表示，特勤局需要额外的经费、人员和设备来完成「（工作）型态的转移…从反应状态到准备就绪状态」。

调查此事件的国会特别工作小组今天发表声明，支持罗威持续追究特勤人员的责任，并配合工作小组的独立调查。

特别工作小组表示：「特勤局不容许自满。」

美国联邦众议院今天一致通过法案，将特勤局对总统候选人的保护提升至与现任总统和副总统相同规格。这项法案正待联邦参议院表决，经总统拜登签署后才能成为法律。

罗威说，川普现在得到与总统同等程度的保护。

上周末在佛罗里达州西棕榈滩（West Palm Beach）的高尔夫球场发生第2次明显针对川普的暗杀未遂事件，此后对安全需求的提升再度成为人们关注的焦点。（译者：屈享平/核稿：曾依璇）