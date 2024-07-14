川普造势遇袭现场 目击者：身旁一男头部中弹身亡

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（法新社宾州巴特勒13日电） 美国前总统川普在宾州造势遇袭受伤，根据现场目击者讲述事件发生当时，他身边有一名男子头部中弹倒下。

这名自称为约瑟夫（Joseph）的目击者告诉国家广播公司新闻网（NBC News）说：「我听到几声枪响。我旁边的一名男子头部中弹，当场死亡，倒至看台下方。另一名女子看来是前臂或手部被击中。」

约瑟夫说，受害者似乎「挡在枪手和（前）总统之间」。

第2名男性目击者不愿透露姓名，仅说自己急诊科医生，曾在当场试着帮助其中一名受害者。

这名身穿T恤的男子说：「那边有人尖叫说他中弹了，他中弹了，所以我走了过去，向对方表明自己是急诊科医师，让我帮点忙。」他头上戴着印有「让美国再次伟大」（MAGA）字语的红帽，身上衣服则是染上血迹。

他说：「那个人身体卡在长凳之间。他的头部这里中弹。」他一边比着自己头部的一个位置。

这名目击者接着说：「他流了好多血，头部受伤。」美国各大媒体都在报导他这段说法。

事发后，川普表示他被枪手打到耳朵，但不严重。这名枪手随后被击毙。

法新社报导，美国特勤局（Secret Service）表示，另有两名观众受了重伤。（译者：纪锦玲）