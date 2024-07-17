川普造势遇袭 右翼批女特勤保护不力

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（法新社华盛顿17日电） 随着外界对于一名潜在的暗杀者如何靠近前美国总统川普的问题四起，部分保守派人士把矛头指向特勤局招募女性特勤人员，投入火线保护前总统的任务。

美国右翼人士抨击特勤局的多元平等共融雇用政策差点害川普送命。他们批评女性个头小，太娇弱，某些情况下甚至过重，无法保护川普这样的男性。

枪手在川普造势活动开枪时，现场可以看到多名着黑色西装、戴着墨镜的特勤人员以身体来保护川普，护送他走下舞台，安全进入一旁待命的车辆内，其中包括几名女性特勤人员。

不过，这些女性特勤人员和特勤局长奇铎（Kimberly Cheatle）在这场灾难性攻击事件后，遭外界以放大镜检视。特勤局负责保护现任、前任以及候任总统的任务。

右派活跃人士华尔希（Matt Walsh）在社群网站X发文称：「特勤局不应有任何女性，他们应该是最顶尖的，而在这项工作没有哪位顶尖的人是女性。」

共和党籍国会议员柏谢特（Tim Burchett）则在社群平台发文说：「我无法想像雇用来自百事可乐（@pepsi）多元平等共融的人选来当特勤局的主管，会是个糟糕的选择。＃反串要注明。」

柏谢特说的是特勤局局长奇铎，她之前曾担任多年的百事可乐全球安全主任，然后才重返之前任职近30年的特勤局。奇铎是特勤局有史以来第2位女性局长。

特勤局首批女性特勤人员是在1971年宣誓就职。哥伦比亚广播公司新闻网（CBS News）去年报导，特勤局希望2030年以前女性占30%。

奇铎当时告诉哥伦比亚广播公司：「我非常注重…确定我们必须吸引多元人才，确保我们正在培养并提供机会给员工中的每个人，尤其是女性。」

保守派Libs of TikTok在贴文中引述这项访问，并将川普遭枪击归咎于这项雇用政策。这篇贴文吸引了超过1000万次浏览。

贴文中写道：「多元平等共融的结果。多元平等共融导致有人因此而死。」

非裔青年佛洛伊德（George Floyd）2020年遭白人警察压颈而死，引发美国社会对种族主义和包容性的反思后，多元聘雇的行动加速。

不过，这种作法近月来引发保守派日益反对，他们不满白人劳工处于不公平的劣势，尤其是白人男性。

川普刚宣布的竞选搭档、俄亥俄州联邦参议员范斯（J.D. Vance）最近推动一项法案，以废除这类的行动。

范斯上月推出这项法案时发文说：「多元平等共融是种族主义，就这么简单。现在是在全国取缔的时候，就从联邦政府开始。」

自从川普遇袭后，外界出现要求奇铎下台的声浪，特勤局已同意配合拜登总统下令的独立调查。

肯塔基州共和党籍联邦众议员柯默（James Comer）宣布，奇铎将出席7月22日针对川普遇袭案举行的众院委员会听证会。

川普15日出席在威斯康辛州密尔瓦基（Milwaukee）举行的共和党全国代表大会（RNC），这是他遇袭后首度公开露面，身旁清一色是男性特勤局随扈。

保守派评论员欧韩德里（Rogan O’Handley）在社群媒体X发文说：「这才是保护总统之道。」

「川普现在有特勤局的顶尖团队（保护）。」