川普遇刺受伤后 拜登令特勤局保护小罗勃甘乃迪

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（法新社华盛顿15日电） 美国国土安全部长马约卡斯（Alejandro Mayorkas）今天表示，在前总统川普遇刺受伤后，总统拜登已下令特勤局保护独立总统参选人小罗勃．甘乃迪（Robert F. Kennedy Jr.）。

法新社报导，马约卡斯在白宫简报会上表示：「由于本周末发生的事件，总统指示我与特勤局（Secret Service）合作，保护小罗勃．甘乃迪。」

小罗勃．甘乃迪担任环境律师，是美国最着名政治世家后裔，长期以来对疫苗持怀疑论。虽说他在11月总统大选胜出的机会渺茫，但他的候选资格可能会影响关键摇摆州的激烈选情。

这个消息公布后，小罗勃．甘乃迪在社群平台X上表示：「感谢拜登总统对我提供特勤局的保护。」

70岁的小罗勃．甘乃迪也感谢一家私人保全公司「在我竞选总统的最后15个月期间保障我的安全」。

川普在社群媒体上贴文说：「鉴于当今世界正在发生的事情，我认为小罗勃．甘乃迪必须立即接受特勤局的保护…考虑到甘乃迪家族的历史，这显然是正确的做法！ 」

小罗勃．甘乃迪的父亲与伯父都在1960年代遭枪击身亡。他的父亲罗勃．甘乃迪（Robert F. Kennedy）曾经竞选总统；伯父即美国前总统约翰．甘乃迪（John F. Kennedy）。

小罗勃．甘乃迪今天在威斯康辛州密尔瓦基（Milwaukee）与共和党籍的川普见面，但他否认政治新闻机构Politico有关他曾讨论可能支持川普的相关报导。

他表示：「有关我今天早上与川普见面的传言很多。我们主要话题是全国团结，我也希望就此话题会见民主党领袖。」

他说：「不，我不会退出选战。」（译者：纪锦玲)