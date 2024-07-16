川普遇刺美政坛喊团结 但恐不长久

afp_tickers

3 分钟

（法新社华盛顿15日电） 美国前总统川普本月13日在宾夕法尼亚州造势大会上遭枪手暗杀未遂，案发后，川普与现任总统拜登都强调「团结」，但任何转向更文明政治论述的迹象可能都只是昙花一现。

数月来，双边竞选阵营互相攻讦，猛烈程度远超过本就十分激烈的美国政治竞争；观察家认为，这种趋势几乎不可能出现显着改变。

枪击案发生后的第一时间，川普与拜登都采取温和语调，避免可能激化躁动政治氛围的语言。

拜登在椭圆形办公室演说中呼吁国人冷静；川普也说，此刻最重要的是团结。

两人甚至通了电话，而上月底他们参加第一场总统大选电视辩论时，连握手都不愿意。

雪城大学（Syracuse University）传播法专家古特曼（Roy Gutterman）说：「在国家发生或差点发生悲剧后的第一时间，政治人物想表现出同理心，说一些大家想听的疗愈性的话…我确信尖酸刻薄的语言很快就会开始（再次）流传。」

川普对政敌向来喜欢采取极为强势的立场，他曾说这群对手是「害虫」。他对拜登的人身攻击包括夸张嘲讽拜登口吃，还给拜登贴上「心智灾难」的标签。

拜登在竞选初期甚至不愿提及川普的名字，近月拜登及其竞选阵营则称川普是「精神错乱」、「道德败坏」的潜在独裁者。

两人上月27日在电视转播辩论中争论谁才是美国史上最差劲的总统。

乔治华盛顿大学（George Washington University）媒体与公共事务学院院长罗奇（Peter Loge）说：「虽然怀疑，我仍希望美国政治修辞少一些仇恨、不要被愤怒驱动…美国政治常常很糟糕，不等于永远都要这么糟糕。」

古特曼说：「最近政治光谱两边的极端分子似乎大鸣大放…他们可能没花太多时间思考更温和的理性声音或呼吁和平或克制。」

随着选战渐趋激烈，政治学者呼吁双方阵营放缓语气，同时要求媒体在他们越过底线时追究他们的责任。

罗奇说：「媒体必须将政治暴力视为异常且具破坏性…有一种方式是点名批评所有那些昨天还要大家冷静、明天就开始叫嚣的政治人物。」