川普遇袭美特勤局挨轰 承诺配合独立调查

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（法新社华盛顿15日电） 美国前总统川普日前造势遇刺受伤，美国特勤局（US Secret Service）因重大维安缺失而面临日益高涨的批评，特勤局今天矢言将配合进行独立调查。

现年78岁的川普13日在宾州巴特勒郡（Butler County）一场造势活动发表演说时，遭20岁男子库克斯（Thomas Matthew Crooks）开枪射击，川普的右耳上半部被子弹划过溅血。库克斯连开数枪，造成1名民众死亡、2人重伤。库克斯随后遭维安人员击毙。

特勤局长奇铎（Kimberly Cheatle）透过声明表示：「特勤局正在与所有相关联邦、州和地方机构合作，以了解发生了什么事、事情是如何发生，以及我们如何预防类似事件再度发生。」

奇铎并说：「我们了解拜登总统昨天宣布对此展开独立调查的重要性，将会充分配合调查。」

根据「华盛顿邮报」今天报导，新出现的影片支持了目击者的说法，也就是当枪手趴在屋顶上准备开枪时，目击者有向警方大声呼喊，并确切指出这名枪手所在的位置。

华邮援引针对案发现场影片所做分析指出，从第一次听见民众对警方示警后足足过了86秒钟，锁定川普的枪声才响起。

拜登已下令对这起造势活动和本周在威斯康辛州密尔瓦基（Milwaukee）举行的共和党全国代表大会（Republican National Convention）的维安进行全面检讨。川普将在共和党全代会上获党正式提名角逐总统大位。

拜登今天接受国家广播公司（NBC）访问时称特勤局让他感到很安全，不过针对特勤局是否应该更有办法预料到川普集会上可能会发生枪击事件，拜登说这件事「尚无定论」。

拜登也已下令特勤局保护独立总统参选人小罗勃．甘乃迪（Robert F. Kennedy Jr.）的人身安全。小罗勃．甘乃迪担任环境律师，是美国最着名政治世家甘乃迪家族的成员，长期以来对疫苗持怀疑论。虽说他在11月总统大选胜出的机会渺茫，但他的参选可能会影响关键摇摆州的激烈选情。