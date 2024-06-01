川普遭判有罪后 竞选募款一日涌入17亿

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（法新社华盛顿31日电） 川普的总统竞选团队今天说，川普于封口费案被判有罪后，他们藉由线上小额募款筹到了近5300万美元（约新台币17亿元），并称这次判决以「前所未见」程度激起粉丝对他的支持。

美国前总统川普（Donald Trump）的竞选团队还表示，这项创纪录的募款所得，相当于每小时便募得200多万美元（约新台币6500万元）。

川普竞选团队的资深幕僚拉齐维塔（Chris LaCivita）及威尔斯（Susie Wiles）指出，超过1/3的捐款来自过去不曾为这次竞选活动掏钱的民众，两人并大赞「全美各地爱国者的支持喷发」。

拉齐维塔和威尔斯称昨天的法院判决是场骗局，还说「数位募款系统涌入排山倒海的支持」，小额捐款者带来的流量一度造成网路延迟。

纽约一陪审团昨天裁决，川普在2016年竞选总统最后阶段涉嫌伪造商业纪录以掩盖一件性丑闻，相关34项指控全都有罪。

检察官称，川普2006年在妻子梅兰妮亚（Melania）产子后不久，与成人片女星「暴风女丹尼尔斯」（Stormy Daniels）发生性关系；10年后他竞选总统时为免丑闻发酵，支付了对方封口费，因此欺骗选民，其后他还涉嫌伪造文书来隐藏这笔款项。

法官订于7月11日宣判量刑，但川普预料将就裁决提出上诉。

拉齐维塔和威尔斯表示：「不肖的（美国现任总统）拜登（Joe Biden）和民主党人利用他们的选举干预和政治猎巫，以前所未有程度唤醒了『让美国再次伟大』（Make America Great Again，MAGA）运动。」

川普这次裁决出炉后不久，他的竞选活动官网便开始将访客导到一个募款网页，页面上称他是遭到迫害的「政治犯」，网页上线短短几分钟后就当机了约1个小时。川普所属的共和党官方募款平台WinRed也被激增的支持者灌爆。