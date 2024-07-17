川普遭暗杀后 拜登首度恢复激烈攻势

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（法新社拉斯维加斯16日电） 美国民主党籍总统拜登今天恢复对川普遇袭后暂停的政治攻势，试图提振自己低迷的选情。

拜登再次呼吁美国选民让选战激情降温，并寻求对川普造势大会枪击事件中使用的AR-15半自动步枪下达禁令。

但当拜登回到竞选活动，并在美国全国有色人种民权促进协会（NAACP）拉斯维加斯分会向重要的非裔选民发表演讲时，他并没有对耳朵受伤的川普有所保留。

拜登表示，川普的总统任期「对非裔美国人来说有如身处地狱」。

81岁的拜登猛烈抨击共和党籍对手川普在最近辩论中谈到的「非裔工作」，引发全场一片欢呼声。拜登在这场辩论表现不佳，导致他的竞选陷入危机。

拜登说：「各位，我知道非裔工作是什么，那就是美国副总统。」他指的是他的竞选搭档、美国第一位非裔女性副总统贺锦丽（Kamala Harris）。

但他在演讲开始时表示，他对川普在枪击事件安然无恙表示「感激」，并希望继续努力禁止枪手库克斯（Thomas Matthew Crooks）使用的半自动步枪。

拜登说：「和我一起，让这些战争武器远离美国街头。枪手射击川普时使用了AR-15…是时候禁止它们了。」

拜登重新将政治焦点集中在川普身上之际，部分民主党人呼吁他退选的争论在枪击事件后一度沉寂，现在又重新引发讨论。