川普邀蒲亭赴冷战时期基地会谈 颠覆历史做法受瞩

（法新社阿拉斯加州安克拉治14日电） 美国总统川普颠覆历史，不仅邀请俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）明天到曾隶属俄罗斯的阿拉斯加州会谈，地点还选在一个曾监控苏联动态的军事基地。

这场峰会地点格外引人瞩目，尤其蒲亭正遭到国际刑事法院（ICC）通缉，明天将是他自2022年2月出兵乌克兰以来，首次获准进入西方国家。

川普和蒲亭将在爱尔门道夫空军基地（Elmendorf Air Force Base）会面，基地格言是Top Cover for North America，有北美上空护盾之意。

川普曾表示蒲亭建议举行这场峰会，目前尚不清楚川普是否思考过选择这座基地或阿拉斯加的象徵意义。部分俄罗斯民族主义者至今仍对阿拉斯加心存向往。

不过，前美国中央情报局（CIA）俄罗斯分析主任毕比（George Beebe）表示，地点选在阿拉斯加，显示强调两大国之间的共同点，在历史和太平洋方面的连结，而不是竞争或俄乌战争。

毕比现为支持军事克制的智库「昆西尽责经纶研究所」（Quincy Institute for Responsible Statecraft）成员。毕比表示，川普此举是要强调「这不是冷战」，「我们不会重演冷战时期在中立国家举行一连串峰会」。

他说：「我们正进入新的时代，不仅是在美俄双边关系方面，也包括这段关系在世界上扮演的角色。」

俄罗斯18世纪在阿拉斯加殖民，但难以让殖民地产生效益，又因克里米亚战争（Crimean War）元气大伤，沙皇亚历山大二世（Tsar Alexander II）1867年将阿拉斯加卖给美国。

当时美国国务卿席维德（William Seward）因这笔交易饱受嘲讽，甚至有人称之为「席维德干的蠢事」，认为阿拉斯加缺乏价值，但后来事实证明这片领土具有重要战略意义。

1941年日本偷袭珍珠港（Pearl Harbor），占领阿留申群岛（Aleutians）部分岛屿后，美国火速建设爱尔门道夫空军基地。冷战时期，这座基地成为观察苏联在白令海峡（Bering Strait）动态的关键据点。

就在9个月前，爱尔门道夫一架电子侦察机及其他美军飞机紧急升空，追踪在阿拉斯加外海飞行的俄罗斯飞机。