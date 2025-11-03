川普重启核试 芬兰总统：核武新时代已开启

（法新社赫尔辛基3日电） 在美国宣布计划重启核武试验后，芬兰总统史塔布（Alexander Stubb）今天表示，「核武新时代」已经开启。

法新社报导，史塔布在赫尔辛基发表谈话时表示，「威慑逻辑」和「超级强权之间的战略稳定」正在发生转变，「我们已进入了核武新时代，不幸的是，核武的重要性持续增加」。

美国总统川普上周宣布将重启核武试验，引发外界猜测，他是否意指美国将自1992年以来再次进行核爆试验。

川普昨天声称，包括俄罗斯和中国在内的一些国家进行了未公开的地下核试验，美国也将仿效。

数十年来，除北韩之外，全球没有其他国家进行过核爆试验。俄罗斯、中国分别于1990年和1996年以来，就没有进行这类试验。

不过，俄罗斯之前宣布已测试了一种新型核动力巡弋飞弹「海燕」（Burevestnik）和一种核动力、可携带核弹头的水下无人载具。

芬兰与俄罗斯接壤的边界长达1340公里，在俄国入侵乌克兰后，芬兰放弃了数十年的军事不结盟政策，于2023年加入了美国领导的北大西洋公约组织（NATO）。

史塔布指出，「我们如何共同建立威慑力量？我们如何控制局势升级？」，像芬兰这样的小国，现在需要与盟友共同探讨这些问题。