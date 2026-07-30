川普重塑首都再一波 7141亿整修杜勒斯机场

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（法新社华盛顿29日电） 美国总统川普今天宣布斥资220亿美元（约新台币7141亿），整修首都华府地区的杜勒斯国际机场（Dulles International Airport），这是他在华府大兴土木，努力留下个人名声的最新工程。

川普表示杜勒斯机场被视为全球最差之一，要让它变成最好的机场。这是「持续让华盛顿特区再次安全美丽的进一步努力」。

运输部长杜菲（Sean Duffy）表示，这项工程实际成本为225亿美元，部分费用将由以杜勒斯机场为主要枢纽的联合航空（United Airlines）分担。

杜勒斯机场离华盛顿约40公里，系当地主要国际机场。去年有逾2900万名旅客往来，创下历史新高。

川普已在华盛顿特区展开一连串工程，包括整修历史悠久的甘乃迪中心（Kennedy Center）。川普曾将自己的名字冠于建物，但法院6月下令将其移除。

川普也曾启动一项耗资1400万美元的工程，整修林肯纪念堂（Lincoln Memorial）旁的倒映池（Reflecting Pool）。工程完工后不久，池内新涂层开始剥落，藻类也使池水变成混浊的绿色。川普多次将这些问题归咎于破坏者，但并未提出证据。

川普同时已拆除白宫东厢，计划以一座巨大的宴会厅取代，并提议在波多马克河（Potomac River）对岸、邻近将士安葬的阿灵顿国家公墓（Arlington National Cemetery）旁，修建一座大型凯旋门。

川普还宣布整修东波多马克高尔夫球场（East Potomac Golf Links）。他形容这座球场「破败、老旧」，并表示工程完成后，可望在此举办重大赛事。