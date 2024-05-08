川普重大胜利 佛州法官无限期延后开审不当持有机密文件案

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（法新社迈阿密7日电） 美国前总统川普被控不当处理机密文件案，承审的佛罗里达州法官今天决定无限期延后正式开审日期，这使得此案不太可能在11月总统大选之前进入审理程序。

佛州联邦地区法院法官甘农（Aileen Cannon）今天表示，鉴于审前动议数量过多，不可能按原定的于5月20日正式开审。

甘农2020年获时任总统川普任命为联邦法官，她今天并未替这起联邦层级的刑事案件订定新的审讯日期。

甘农这项宣布对起诉川普的特别检察官史密斯（Jack Smith）而言是一大挫折。此案如今不大可能于11月5日总统大选之前开审。

川普预料将获共和党提名挑战2024年总统选举，但目前共面临4大刑事案件，他的律师团队拿出「拖」字诀，力求让各案延至大选过后再审，如此一来，倘若77岁的川普胜选，他面临的联邦指控就有机会被撤销。

川普目前正在纽约就另外一起刑事案件受审。在纽约这起地方层级的刑事案件中，川普涉嫌于2016年大选前伪造商业纪录，以掩饰向成人片女明星支付封口费一事。

而在佛州不当处理机密文件案中，川普去年6月已对非法持有国防资讯、串谋妨害司法公正及做出虚假陈述等联邦指控概不认罪。

根据起诉书，川普将包含国防部、中央情报局（CIA）和国家安全局（NSA）纪录的机密文件，放置在他佛州海湖俱乐部（Mar-a-Lago）的宅邸，不仅没有任何安全措施，也一再阻挠官方人员取回文件。

甘农今天在她的命令中表示，鉴于审前要处理的动议数量庞大，加上此案部分证据具机密性质，法院难以在5月进行审判。

甘农并未订出新的审判日期，仅说「等法院待处理事项获得解决，顾及被告享有的正当法律程序之余，也能依照公共利益的公平有效执行正义」，再另行发布命令通知。

除了纽约和佛州这两起刑事案，川普也在华府和乔治亚州面临另外两起与试图推翻2020年大选结果有关的刑事案件。（译者：刘文瑜/核稿：蔡佳敏）