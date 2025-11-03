川普重申不排除动武 奈及利亚总统盼双边会晤解决问题

（法新社空军一号机上2日电） 美国总统川普今天重申，若奈及利亚无法遏止杀害基督徒的行为，他不排除对这个非洲国家采取军事行动。奈及利亚总统先前曾表示，希望透过双边会晤来解决问题。

记者在总统专机空军一号（Air Force One）上询问川普，是否考虑派遣美军进入奈及利亚或发动空袭，川普回答说：「有可能，我的意思是，也可能有其他方式。我在考虑很多选项。」

他补充道：「他们正在杀害基督徒，而且是大量屠杀。我们不会允许这种情况发生。」

川普昨天在自家社群平台「真实社群」（Truth Social）发出爆炸性贴文说，他已要求五角大厦针对奈及利亚采取军事行动一事拟定潜在计画。他在前一天更警告说，基督教在这个非洲人口最多的国家面临「生存威胁」。

奈国的宗教分布呈现明显地理区隔，北部地区以穆斯林为主，南部则以基督徒居多。

川普在贴文中指出，若奈国政府未能遏止杀戮，美国将会出手，「那将会是迅速、猛烈又痛快的行动，就像那些恐怖分子攻击我们珍视的基督徒一样」。

奈及利亚总统提努布（Bola Ahmed Tinubu）的发言人布瓦拉（Daniel Bwala）今天对记者说：「奈及利亚是美国在全球反恐的伙伴。两国领导人若能会面，将会有更好的结果。」

布瓦拉说：「奈及利亚乐见美国协助反恐，只要美方尊重我方领土完整性。」

布瓦拉补充说：「我们并不把（川普的社群贴文）视为字面意义上的威胁，我们知道川普有他独特的表达风格。」他暗示这篇贴文或许是「为了促成两位领导人坐下来谈，针对安全问题协调出共同立场」。 布瓦拉稍早也在社群平台X提到，两位领导人可能很快会晤。

布瓦拉受访时拒绝透露有关会谈的具体安排。

奈及利亚也否认基督徒受到的圣战士攻击，比其他宗教更为严重。 提努布在社群媒体发文说：「将奈及利亚描述为宗教不宽容的国家，与我国现状并不相符。」（编译：刘文瑜）