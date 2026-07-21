川普重祭50%高关税 加国总理喊话深化谈判

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（法新社蒙特娄20日电） 美国总统川普对加拿大商品祭出新一轮关税后，加拿大总理卡尼今天表示，渥太华当局已准备好与美国深化贸易谈判。

川普宣布计划对多项加拿大商品徵收50%关税，对此卡尼（Mark Carney）表示：「这是美国一系列单边贸易行动中的最新举措，最早始于美国实施一系列直接违反『美墨加贸易协定』（USMCA）的关税。」

卡尼补充指出，随着华府转变双边贸易关系，加拿大已提出多项解决争端的建议，并「准备好深化这些讨论」。