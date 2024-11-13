川普重返白宫再掀利益冲突 涉加密货币引发疑虑

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（法新社纽约13日电） 美国前总统川普即将重返白宫，再度掀起与其商业帝国有关的利益冲突问题，他新涉足的加密货币等商业冒险引发新的疑虑。

亚利桑那州立大学（Arizona State University）行销教授哈斯（Mark Hass）说，身价亿万的川普在政坛上惊人东山再起，「为川普帝国提供强大动力」。

他指出，在全球各地登上新闻头版近10年后，川普的「品牌…有点像是政坛上的耐吉（Nike）或苹果（Apple）…全球每个人都知道它代表什么」。

哈斯说，无论如何，川普与他企业的关联将持续存在。

伊利诺州西北大学（Northwestern University）行销教授寇金兹（Tim Calkins）说，川普胜选可能重振川普家族品牌的名声。

他向法新社表示：「品牌具有连结性，在这个时刻，川普品牌让人联想到胜利、东山再起和气势。」

他说：「川普仍是个非常两极化品牌，但这场选举结果强化了其正面联想。」

自川普上一次担任总统以来，他的家族企业就达成许多重大海外交易，其中几个与沙乌地阿拉伯有关。

川普集团与沙乌地开发商Dar Global合作，在红海城市吉达（Jeddah）兴建高楼层公寓大厦群，在杜拜兴建豪华大厦，并在阿曼兴建饭店大楼群。

川普集团也与沙乌地主权财富基金控制的LIV高尔夫签署一项协议，在川普拥有的高尔夫球场举行过数场LIV比赛。

哈斯说，这类伙伴了解这些合作赋予他们对川普的「影响力」，最终为他带来经济利益。

政府道德监督组织「公民道德责任组织」（CREW）副主席雷伯维兹（Jordan Libowitz）说，川普的利益冲突将比他上一个总统任期「还要严重得多」。

雷伯维兹提到川普扩大的投资组合，现在还包括在公开市场上交易的媒体集团。

他说：「没有什么能阻止像是沙乌地财富基金、阿拉伯联合大公国财富基金与科威特财富基金挹注数以亿计美元购买该支股票，这些财富基金都砸大钱投资科技股。」

川普拥有近53%的「川普媒体与科技集团」（Trump Media Technology Group）股份，这个集团也是他旗下「真实社群」（TRUTH Social）的母公司。

根据财经杂志「富比世」（Forbes），川普在川普媒体与科技集团掌握的股份目前价值约38亿美元，占了他估达59亿美元身家的超过一半。

「纽约邮报」（New York Post）引述川普竞选团队成员说法报导，亿万富豪马斯克（Elon Musk）正在考虑透过旧称推特（Twitter）的社媒平台X收购真实社群。

这位总统当选人最近也涉足加密货币界，与他的儿子一起支持新的交易平台World Liberty Financial。川普不是这家新创公司的股东或董事会成员，但由于平台使用他的名字，他可以获得报酬。

雷伯维兹说：「目前还不清楚这家公司如何运作或在做什么。但加密货币以能匿名输送资金而恶名昭彰，尤其是来自海外的资金。」

公民道德责任组织考虑对川普提出诉讼，如同在川普第一个任期提出诉讼，声称川普收到外国客户支付的款项，违反美国宪法。（译者：张晓雯/核稿：陈政一）