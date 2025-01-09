川普重返白宫前 西方盟友与泽伦斯基将最后一次会晤

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（法新社德国拉姆施坦空军基地9日电） 西方盟友今天将在德国的美军基地与乌克兰总统泽伦斯基见面，这是川普重返白宫前，西方盟友与泽伦斯基最后一次会晤。

在拉姆施坦美国空军基地（Ramstein Air Base）所举行的同类型会谈，这已是第25次，约有来自50个国家代表将出席。预料会中美国国防部长奥斯汀（Lloyd Austin）将宣布再向基辅提供新的大规模军援计画。

乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）昨晚才确认会来赴会。

这次「乌克兰防务国际联络小组」（The Ukraine Defense Contact Group）会议，北大西洋公约组织（NATO）秘书长吕特（Mark Rutte）、欧盟对外政策高级代表卡拉斯（Kaja Kallas）以及德国国防部长皮斯托利乌斯（Boris Pistorius）预计都将出席。

俄乌战争持续近3年，目前双方正激烈交战，两造都希望在美国总统当选人川普1月20日就职前，确立己方在战场上的优势。

川普曾批评美国对基辅的军事援助，并矢言一旦重返白宫，将迅速结束俄乌战争，但他未提出具体的停火或和平协议方案。（译者：纪锦玲/核稿：陈政一）