川普重返白宫记者协会晚宴 开炮批假新闻再掀第3任话题

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（法新社华盛顿24日电） 美国总统川普今天在重新举办的白宫记者协会晚宴上致词时，大肆抨击「假新闻媒体」，还提及自己可能寻求遭禁止的第3任期。3个月前，这场活动因暗杀未遂事件被迫中断。

川普在华盛顿华尔道夫大饭店（Waldorf Astoria Hotel）举行的媒体宴会上表示：「这里聚集的，真的是史上最大群患有盲目反川普症候群（Trump derangement syndrome）的一群人。」

现年80岁的川普开场时语气相对缓和，提到4月遭到持枪歹徒攻击、导致他被迫撤离现场的事件。

他说：「演出必须进行下去。」

但他随后话锋一转，在往往漫无边际的演说中，将炮口对准他认定的各种敌人，先是拿记者开刀，接着再朝民主党对手开炮。

川普稍早与「华尔街日报」采访团队握手时，曾举起双手并哈哈大笑。这个团队率先报导他与身败名裂的金融家艾普斯坦（Jeffrey Epstein）的关系。

但在记者因报导川普第2个总统任期而获奖后，川普开玩笑地说，「今晚真不轻松，有这么多奖项」。

川普也再度提到争取第3个任期的话题，尽管此举遭到美国宪法明文禁止，他同时坚称他只是说着玩的。

川普说：「跟我的总统任期一样，第2次总是比较好，但第3次还会更好。」他接着补充说：「我只是在开玩笑。」

川普之后变本加厉，拿出一顶印着「川普2028」的红色帽子，并表示：「我很开心地宣布我的意向，这某种程度算是独家新闻，我有意角逐第4个美国总统任期」。

川普这场演说的大部分内容，与他过去的竞选造势风格相仿，当他发现自己的某些台词不够有梗时，还开玩笑地责备他的文胆。

但他在这场长达一小时的演说结尾时说，他「非常尊重」在场记者，同时补充说：「当我卸任后，你们就没饭吃了」。

川普过去多年与媒体交恶，这是他首度出席白宫记者协会晚宴（White House Correspondents Dinner），还说他打算明年也参加。

川普今天是在维安升级下重返现场。3个月前，华盛顿希尔顿饭店（Washington Hilton Hotel）传出枪响，导致这场正式晚宴取消，川普也因疑似暗杀未遂事件，在一片混乱之中被迫撤离现场。

31岁的加州男子艾伦（Cole Allen）对企图暗杀总统等指控不认罪。

这一次，特勤局（US Secret Service）将维安做到滴水不漏。警察与国民兵封锁附近道路，并设下严密的安全警戒线，不过进场宾客仅接受粗略检查。

主办单位表示，这次举办场地从希尔顿饭店改至前川普旗下饭店华尔道夫大饭店（Waldorf-Astoria Hotel），意味着晚宴规模将缩减，气氛会更为「亲密」。

哥伦比亚广播公司（CBS）记者江惟嘉（Weijia Jiang）说：「让我们再试一次。」江惟嘉是即将卸任的白宫记者协会主席，上一次晚宴是由她主持。

她说：「今晚我们要传达的讯息是：我们回来了。我们不会被吓倒。我们不会让暴力行为成为最终的结局。」

即将上任的白宫记者协会主席海恩瑞希（Jacqui Heinrich）说，活动明年将回到华盛顿希尔顿饭店举办。