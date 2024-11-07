川普重返白宫 暂化解4起刑事案件危机

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（法新社华盛顿6日电） 川普（Donald Trump）胜选除了让他重返白宫，也让他暂时摆脱了迫在眉睫的法律问题和飙升的官司费用。

川普过去1年来大多都在应付4起官司，而他在昨天的总统大选胜选，成为美国第47位总统。

司法部长久以来有着禁止起诉现任总统的政策，现在正在评估该如何逐步结束特别检察官史密斯（Jack Smith）针对川普的国会山庄暴动案，及不当保留机密文件案。 川普上个月24日曾说，若当选，他将于宣誓就职后「两秒钟」炒史密斯鱿鱼。

事实上，美国总统没有开除特别检察官的权限，但川普可以任命一个司法部长，并让司法部长下令革职。要不然，川普也可以命令司法部撤案就好。

川普另有两起州层级的刑事案件，分别是纽约州的艳星封口费案以及乔治亚州的涉嫌试图推翻该州2020年大选结果案。

川普5月时已在纽约被判犯下34项伪造商业纪录罪，藉此掩盖2016年大选前夕支付艳星封口费，避免2006年她和川普发生过性关系的往事曝光。

川普原排定7月判刑，但在联邦最高法院裁决指「总统公务行为享有某种程度的豁免权」后，律师团向法院提出撤销定罪的要求。

纽约法官莫城（Juan Merchan）排定于这个月12日裁定是否驳回动议，若届时认定有必要维持定罪判决，则将于11月26日宣判刑期。