川普钦点副手 范斯年轻蓝领出身可望为选情加分

afp_tickers

4 分钟

（法新社密尔瓦基15日电） 美国共和党总统候选人、前总统川普今天宣布挑选年轻忠诚的门徒范斯担任竞选搭档，并期待范斯从铁锈带蓝领出身到成为联邦参议员的励志故事，能帮助他重返白宫。

法新社报导，总统候选人通常会选择一位可吸引不同类型选民，或弥补形象或政策公认弱点的竞选搭档。然而川普却选择一位与自己相似的保守派白人，而且来自他有望胜选的俄亥俄州。

川普宣布范斯（J.D.Vance）为副手后，俄亥俄州共和党主席特里安塔菲卢（Alex Triantafilou）随即在共和党全国代表大会上称「我们欣喜若狂！」，并称范斯是候选人名单上的「超级加分选项」。

川普的安排是否会奏效？以下是法新社的分析。

●有助降低平均年龄

尽管川普的竞争对手、81岁现任总统拜登更因高龄而遭受排山倒海的质疑，但川普也已经78岁了。

范斯现年39岁，还不到川普的一半岁数，他也是美国首位在主要政党正副总统候选人名单的千禧世代，有助抵销现任副总统、59岁贺锦丽（Kamala Harris）在年龄上的相对优势。 如果拜登最终决定听从党内部分人士的建议退出竞选，外界的注意力就可能转向川普的年龄。年轻的竞选搭档有助重新平衡共和党选票上的平均年龄。

●死忠拥护「让美国再次伟大」（MAGA）运动

范斯曾是川普的激烈反对者，但如今已转变为这位亿万富翁最忠诚的捍卫者之一。

范斯已删除先前批评川普的推文，转而热情拥抱其理念。他主张激进的反移民政策和毫不妥协的经济保护主义，还完全承袭2020总统大选「舞弊」等川普政治观点，因而在2022年期中选举获川普力挺，得以突围胜选。

拜登的竞选总部主席狄伦（Jen O’Malley Dillon）分析，「川普之所以选择范斯，是因为他会做出（川普任内前副总统）彭斯（Mike Pence）在1月6日不会做的事情：竭尽全力支持川普和他的『让美国再次伟大』极端议程，即使这意味会违反法律，甚至对民众造成伤害。」

彭斯于2021年1月6日监督美国国会认证拜登2020年大选胜选结果时，未支持川普推翻选举结果的企图，两人因此决裂。

●吸引「铁锈带」选民

由于俄亥俄州一直稳定向右倾，理论上即使没有范斯，川普也能拿下这个州。不过，川普认为范斯可以帮助他赢得邻近的密西根州、宾夕法尼亚州以及威斯康辛州。这3州都是总统大选的关键摇摆州。 53岁的俄亥俄州共和党代表佛莱（Charlie Frye）在全代会上告诉法新社，范斯「代表了宾州、密州和威州这些中西部州份」，这位参议员「在中西部的蓝领家庭长大，我认为这一点真的强而有力」。

值得注意的是，川普考虑的不仅是总统大选。

共和党在俄亥俄州正激烈争夺由另名民主党人占据的参议院席位。范斯的崛起可能帮助共和党的挑战者，甚至让该党重新夺回对国会参议院的掌控权。