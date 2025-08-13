川普锁定与蒲亭、泽伦斯基召开3方会议

afp_tickers

（法新社华盛顿13日电） 美国总统川普今天表示，他目前打算在与俄罗斯总统蒲亭于15日召开峰会后，很快再与蒲亭及乌克兰总统泽伦斯基举行3人会谈。

川普（Donald Trump）预定15日在美国阿拉斯加州大城安克拉治（Anchorage）与蒲亭面对面会谈，这将是2021年以来首度有在任美国总统与蒲亭召开峰会。

川普今天在华府的甘乃迪中心（Kennedy Center）出席1场艺术活动时接受媒体访问时说：「若第1场（会议）进行得算是顺利，我们将有第2场快速（会议），我会希望几乎是立即召开。」

川普表示：「我们将有第2场会议，由蒲亭总统、泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）总统和我本人召开，如果他们想要我在场的话。」

川普寻求斡旋让俄罗斯对乌克兰已持续近3年半的全面侵略战争结束，泽伦斯基及乌克兰的欧洲盟邦也呼吁川普推动停火，使得这场川蒲会及后续可能的3方会议事关重大。

俄罗斯近来加强对乌克兰攻势，加上泽伦斯基未获邀出席15日的美俄峰会，令外界更加担忧川普和蒲亭可能达成强迫乌克兰做出痛苦让步的协议。

川普今天说，若安克拉治峰会后蒲亭不同意结束战争，俄罗斯将面临「非常严厉的后果」。但他未做进一步说明后果为何。

川普还表示，他已与泽伦斯基及其他欧洲领导人进行1场「非常良好的通话」，「我会打满分，…（通话过程）非常、非常友好」。